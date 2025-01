Kvara, vertice tra Napoli e PSG in queste ore: le ultime dalla Francia

La trattativa per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia è entrata nella fase clou. Stando a quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, i rappresentanti del Napoli e del Paris Saint Germain si trovano a Nizza per tenere un vertice in queste ore. L'obiettivo principale dell'incontro è trovare l'accordo sul prezzo della cessione: c'è ancora distanza tra offerta e richiesta.

Il club di De Laurentiis valuta Kvaratskhelia non meno di 80 milioni di euro, mentre il Paris Saint Germain vuole chiudere intorno ai 65-70 milioni bonus inclusi. Nella trattativa, il tempo gioca un ruolo importante in quanto tutte le parti hanno intenzione di concludere l'affare il prima possibile: il Napoli per assicurarsi subito un sostituto, il club parigino per dare al più presto il nuovo acquisto al tecnico Luis Enrique.