L'Ajax voleva Ambrosino, no del Napoli: Conte crede in lui ed è pronto il rinnovo

Il Napoli dice “no” all’Ajax per l'attaccante Giuseppe Ambrosino. Questa la notizia che arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che scrive così sul proprio sito ufficiale svela questo retroscena di mercato: "Il club italiano, nelle scorse ore, ha respinto la proposta arrivata dall’Olanda per il suo attaccante.

Il classe 2003, che nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia del Frosinone in 37 occasioni, è cresciuto proprio nel settore giovanile azzurro e, adesso, il Napoli sta trattando il rinnovo di contratto con lui. Antonio Conte crede in lui e, lo scorso 30 agosto, ha deciso di farlo esordire in Serie A nel corso della sfida tra il Napoli e il Cagliari.