L'annuncio del Cds: "Spalletti, la storia è finita! Pronte dimissioni e addio al Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La storia è finita". L'annuncio arriva dal Corriere dello Sport: "Luciano Spalletti è pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita: Napoli, il Napoli. Un amore vero, intenso e tormentato come solo le grandi passioni sanno essere: straordinaria con la città e con la squadra, due anime che ama profondamente e che rappresentano le sole boe a cui legare la cima sfilacciata; in chiaroscuro con De Laurentiis. Se De Laurentiis non riuscirà a ricucire lo strappo, Spalletti è pronto a presentare le sue dimissioni, a dispetto dell’anno di contratto, e ad affrontare le conseguenze".