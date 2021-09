L'ansia improvvisa che 'riaccende' il mercato

Gli errori di Marfella contro il Benevento hanno fatto scattare l'allarme portiere: con Meret infortunato e Ospina di rientro solo venerdì, i tifosi del Napoli sono preoccupati in vista della Juventus e per il futuro della stagione. Temono che Marfella, il terzo portiere arrivato dalla Serie C, possa diventare improvvisamente titolare commettendo altri errori come quelli di ieri. La scelta di puntare su di lui è discutibile, vero, ma va anche ricordato che difficilmente un terzo portiere diventa protagonista.

Lo scorso anno, ad esempio, Contini non ha mai giocato. Tutto dipenderà dalle circostanze. Intanto, i tifosi vogliono Mirante, anni 38, svincolato. Il mercato si riapre improvvisamente ascoltando i pareri della piazza. Ma il Napoli ha fiducia in Ospina e si augura che Meret possa tornare quanto prima. Bisogna solo dimenticare al più presto l'amichevole, ricordandosi solo una cosa: per la squadra azzurra è stato un semplice allenamento.