"Prendiamo Mirante", la preoccupazione sui social dopo la prova di Marfella

La prestazione di Davide Marfella contro il Benevento non è di certo passata inosservata. Il terzo portiere del Napoli, titolare nel match amichevole contro i sanniti, ha disputato una pessima prova, mostrando limiti tra i pali ma anche nella semplice gestione del giro-palla senza neanche troppa pressione. Colpevole sul gol su punizione di Calò e autore di diverse uscite e rinvii sbagliati, l’ex Bari preoccupa non poco i tifosi del Napoli dopo l'infortunio di Meret che starà fuori circa 40 giorni.

I sostenitori azzurri stanno manifestando tutta la loro preoccupazione dopo la prova di stasera di Marfella e sui social in tanti chiedono: “Prendiamo Mirante”. Il portiere ex Roma è attualmente svincolato e nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato al Napoli dopo l'infortunio di Meret e gli impegni in nazionale di David Ospina. La speranza dei tifosi, per ora, è che Ospina non salti neanche una partita.