L'emozionante saluto di Raspadori: "Napoli è un privilegio! Saremo legati per sempre..."

Parallelamente agli annunci ufficiali di Atletico Madrid e Napoli sul suo trasferimento a titolo definitivo, Giacomo Raspadori ha salutato con una lunga lettera sul suo profilo Instagram: "NAPOLI GRAZIE - Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire. Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita.

Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso.

Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile.

Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana.

Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città.

Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo.

Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma sopratutto rimarrà per sempre nei nostri cuori.



Ve voglio bene guagliu’. Jack ".