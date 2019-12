L'erede di Jorginho può arrivare in ritardo di 20 mesi

Meglio tardi che mai, verrebbe da pensare, ora che Stanislav Lobotka si avvicina. Il regista slovacco del Celta Vigo è il principale obiettivo di mercato del Napoli, trattativa in fase avanzata, strada in discesa, c'è il sì del calciatore e la volontà della società di chiudere in tempi brevi. Il Napoli poteva acquistarlo già nell'estate del 2018 ma per assecondare la volontà di Ancelotti decise di fermarsi al solo acquisto di Fabian sostituendo il partente Jorginho con l'idea Hamsik in cabina di regia, esperimento riuscito solo in parte e comunque terminato quando a febbraio lo slovacco scelse di ripartire dalla Cina. Avrebbe fatto comodo uno come Lobotka e invece il Napoli ha puntato su un centrocampo di calciatori universali, bravi a saper far tutto, ma nessuno in grado di ricoprire il ruolo di faro a ridosso dei difensori. Lobotka, classe '94, non è mai uscito dai radar e la finestra invernale del prossimo mercato sembra essere il momento giusto per acquistarlo. Con un anno e mezzo di ritardo. Con l'ok totale di Gattuso che spinge per il centrocampista centrale che in organico manca. Potrebbe essere proprio Lobotka.