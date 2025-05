L'esatto momento in cui Conte ha spiazzato tutti con la sua scelta

Quando esce Raspadori, che stava brillando, che aveva sfiorato il tris, che era ispirato, per l'ingresso di Billing, i tifosi restano spiazzati, come a Lecce. Quelli al Maradona così come quelli da casa. La mossa tattica di Conte non convince. Magari sarà un caso, o forse no, ma proprio in quel momento il Napoli smette di attaccare, si abbassa, concede il pallone al Genoa fino a subire il 2-2 finale.

Una beffa che però dipende anche dalla sostituzione di Conte che toglie un attaccante per un centrocampista, proprio come al Via del Mare. Billing dentro per le palle alte, dirà Conte, infatti proprio lui sfiora il 3-2 finale. Ma è lo stesso Billing a non arrivare sul cross di Martin con Olivera quasi sorpreso alle sue spalle. Il Napoli si schiaccia e pareggia. Lo scudetto è ancora nelle mani del Napoli ma sui social quasi tutti fanno riferimento a quel cambio che per molti è stato decisivo. In negativo.