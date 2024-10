La forza (anche) della rosa: Conte ad Empoli con sei acquisti estivi dal 1' su sette

Oltre 5mila tifosi ad Empoli, il sold-out già raggiunto al Maradona per la sfida al Lecce e quello in arrivo per l'Atalanta. Il Napoli domenica scende in campo ad Empoli per alimentare l'entusiasmo generato dall'inizio di stagione sotto la guida di Antonio Conte, provare a migliorare ulteriormente la classifica e acquisire ulteriore fiducia verso il ciclo di scontri diretti che inizierà poi contro il Milan. Il tecnico del Napoli - che parlerà quest'oggi in conferenza stampa - ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione dei superstiti delle nazionali, a partire da Lukaku e Neres, ma si ritrova con diversi titolari in meno rispetto all'undici tipo e la sfida all'Empoli di D'Aversa sarà un test indicativo anche per la tenuta della rosa.

Le novità

Rispetto all'undici consolidato, Antonio Conte si ritrova con un Lobotka in meno e soltanto quest'oggi vedrà Olivera e potrà appurare le condizioni dell'uruguayano. Ad Empoli non ci sarà ancora Meret che è vicino al recupero ma non dovrebbe essere rischiato a scopo precauzionale per poi rientrare contro il Lecce. Si va verso la conferma di Caprile, peraltro sul campo dove si è conquistato la vetrina della Serie A. Al posto dello slovacco, che ne avrà per almeno due settimane, chance da titolare per Billly Gilmour che - per stessa ammissione di Conte - tentava già da tempo il tecnico del Napoli. Al posto di Olivera è pronto Spinazzola, rimasto a Castel Volturno e quindi nelle migliori condizioni, ma spera anche Mazzocchi che spesso ha giocato anche sulla fascia mancina.

La forza del mercato

Infortuni e affaticamenti post-nazionali però non sembrano preoccupare più di tanto. Merito di un mercato che ha inciso in maniera massiccia non solo per l'undici titolare, ma anche per mantenere ampia e di livello una rosa che quest'anno non ha competizioni europee. Un passaggio non scontato su cui ha insistito molto Antonio Conte proprio nelle ultime battute di mercato. Ad Empoli quindi si profilano tre avvicendamenti sull'undici base (Caprile, Spinazzola e Gilmour), sei nuovi acquisti in totale in campo considerando anche Buongiorno, McTominay e Lukaku. In attesa anche di Neres, per ora ancora arma a gara iniziata.