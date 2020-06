La lista del CdS: chi resta, chi parte e quelli in attesa di conoscere il futuro

Calcio giocato che inevitabilmente si alterna alle decisioni sul mercato in vista della nuova stagione. In casa Napoli si delineano in maniera sempre più chiara le strategie per il futuro ed il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a stilare una vera e propria lista tra quelli che resteranno, quelli che andranno via e quelli il cui destino verrà deciso nelle prossime settimane.

Restano al Napoli: Meret, Ospina, Karnezis, Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Luperto, Zielinski, Demme, Fabiàn, Lobotka, Mertens, Elmas, Insigne.

Non restano al Napoli: Callejon, Llorente, Milik, Lozano e Ghoulam.

Futuro da decidere: Koulibaly, Allan, Younes, Malcuit, Hysaj.