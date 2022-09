La notizia su Navas che in questo momento non serve a nessuno

Le voci su Keylor Navas in questo momento non servono a nessuno, soprattuto a Meret.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è Alex Meret tra i pali. Questo ha detto il calciomercato estivo, al netto della marea di voci che avrebbero voluto altri al posto suo. Il gong del calciomercato ha sancito la parola fine al tormentone estivo e consegnato le chiavi della porta al classe ’97. Inutile, dunque, in questo momento sperperare energie sulle voci che continuano ad arrivare sul portiere che il Paris Saint Germain non intende liberare prima di gennaio.

Il Napoli in questo momento tira dritto.

Dopo le buone prestazioni in questo avvio di stagione, il Napoli sembra però tirare dritto per la propria strada. Non essendosi concretizzata la trattativa col costaricano, la società tira dritto verso il rinnovo di Alex Meret dopo una lunga trattativa. In questo delicato momento il portiere merita una parentesi di serenità per giocarsi quell’occasione che attende da ormai tre anni: sentirsi finalmente il titolare indiscusso nella porta azzurra. Le voci su Keylor Navas in questo momento non servono a nessuno, soprattuto a Meret.