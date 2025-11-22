La rivoluzione di Conte: si ricomincia da 3 e c'è la grande occasione per Lang

Per Antonio Conte è stato un elemento fondamentale per le sue imprese. E allora meglio ritirarlo fuori e tornare ad affidarsi a lui, al caro e vecchio 3. Il Napoli ricomincia da tre, o meglio dalla difesa a tre, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, raccontando del modulo che il tecnico s'è portato dietro tra nazionale, Chelsea e poi anche all'Inter. Nel momento più complicato dell'esperienza napoletana, Conte dunque è pronto a rispolverare quel sistema per rilanciare il Napoli:

insieme a Rrahmani e Buongiorno, giocherà uno tra Beukema (favorito) e Juan Jesus. Senza Anguissa e De Bruyne. Difesa a tre, ma anche a cinque se preferite: sulle corsie agiranno capitan Di Lorenzo a destra e Gutierrez a sinistra, una delle poche note positive delle ultime settimane. Il sacrificato sarà Politano che più di altri ora va gestito. Secondo il quotidiano nella rivoluzione contiana rientra anche Noa Lang, uno degli scontenti di questa prima parte di stagione: oggi farà coppia con Neres sulla trequarti, alle spalle di Hojlund. Perché c’è bisogno di strappi tra le linee, di capacità di saltare l’uomo e di garantire sia ampiezza sia profondità. Solidità e fantasia per ripartire.