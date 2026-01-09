Ufficiale

Inter-Napoli, arbitra Doveri con Di Bello al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l'arbitro di Inter-Napoli, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza di San Siro. Ecco la sestina completa: 

DOVERI 

ALASSIO – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO