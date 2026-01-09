Ufficiale
Inter-Napoli, arbitra Doveri con Di Bello al Var: la sestina completa
Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l'arbitro di Inter-Napoli, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza di San Siro. Ecco la sestina completa:
DOVERI
ALASSIO – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
