Sterling-Napoli, Repubblica: "Mai uscito dai radar e Chelsea pagherebbe ingaggio"

Raheem Sterling, già seguito in estate, non è mai sparito dai radar e potrebbe tornare d'attualità per il Napoli a gennaio: come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, è fuori rosa al Chelsea che naturalmente dovrebbe contribuire quasi interamente al pagamento dell'ingaggio. Alto infatti è lo stipendio del giocatore seguito dal Napoli già in estate. Dall'Inghilterra fanno sapere che sull'inglese, anni 31, ci sono anche Fulham e West Ham. Il Napoli pure lo segue per le prossime settimane dovendo rinforzare le corsie laterali d'attacco.