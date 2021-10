La seconda giocata incredibile sul gol di Osimhen

Altrimenti ci arrabbiamo. O meglio: altrimenti si arrabbia. C’è un momento chiave in Napoli-Torino che non è passato inosservato ai più attenti e curiosi. Si tratta del cartellino giallo che l’arbitro Sacchi, ingiustamente, sventola sotto al naso di Kalidou Koulibaly al minuto 79.

Da quel momento al gol di Osimhen, passano circa 100 secondi e saranno 100 secondi di vera furia agonistica e prepotenza tecnica da parte del difensore senegalese.

Col risultato che non si sblocca, quella piccola ingiustizia risuona nella teste di Koulibaly come un richiamo alla rivoluzione. Così, abbandona la zona di competenza e di fatto inizia a fare il trequartista aggiunto.

Da un suo doppio dribbling, eseguito con la leggerezza di chi non si porta a spasso quel fisico mastodontico, inizia l’azione che porta al gol. C’è il suo zampino anche nel tocco delizioso che chiude il triangolo con Mertens, col belga che va al cross che precede la carambola che chiamerò in causa prima la schiena di Elmas e poi la zucca di Osimhen. Ovazione per lo stacco di Victor, ma che giocata di Kalidou. Comandante vero. Verissimo.