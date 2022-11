La sosta per il Napoli è come 'L’avvocato' di Proietti

La sosta di questo campionato, nei media nazionali, sembra ricordare proprio lo stesso metodo dell’avvocato.

Ve lo ricordate Gigi Proietti in un pezzo classico del suo repertorio ‘L’avvocato?’. Per quei pochi che non lo ricordassero, la struttura dello sketch era abbastanza semplice: un contadino chiede consulenza ad un avvocato che consulta le carte di una potenziale causa. Usa sempre il plurale quando c’è qualcosa di favolare (Qui, dunque, qui.. s’incula*o, proprio de brutto), e il singolare (riferito all’apparentemente sprovveduto contadino) quando le cose si mettono male (“E qui te se ‘nculano a te!”),

La sosta di questo campionato, nei media nazionali, sembra ricordare proprio lo stesso metodo dell’avvocato. In pratica, a sentire certa critica, l’unica squadra che dovrà pagare dazio in questo stop forzato causa Mondiali in Qatar sarà il Napoli. Tutte a gennaio si ripresenteranno ai nastri di partenza belle tirate a lucido, rinate nello spirito e nel fisico, ritrovando quei meccanismi perfetti che in quattro mesi di calcio solo la squadra di Spalletti aveva esibito con stupefacente continuità.