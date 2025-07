Joe Cole consiglia Elliott: “Lasci il Liverpool e vada all’estero! Lo vedrei bene anche al Napoli”

Nel corso del podcast The Dressing Room, l'ex calciatore del Chelsea Joe Cole ha commentato le voci che vogliono alcune squadre italiane sulle tracce di Harvey Elliott, centrocampista classe 2003 del Liverpool appena laureatosi campione d'Europa con l'Inghilterra U21: "Non so dove potrei vederlo. Napoli, Inter, o forse all'Atletico Madrid. A mio avviso deve andare all'estero perché vale quel livello. È troppo bravo per scendere in campo in una squadra di fascia media di Premier League".