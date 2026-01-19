Ultim'ora Lang-Galatasaray in chiusura! Romano: "Parte dopo il Copenhagen. Formula e dettagli..."

Noa Lang è destinato a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray: la sua cessione è ormai in chiusura e dovrebbe essere formalizzata dopo Copenhagen-Napoli. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "Il Galatasaray è in chiusura per l'operazione Noa Lang dal Napoli. Affare in prestito con diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo intorno ai 30 milioni di euro.

Il giocatore ha già detto di sì al club turco e avrà un contratto importante: il Galatasaray se lo riscatterà in estate, se attiverà l'opzione, pagherà un ingaggio migliore e più alto rispetto a quello che l'olandese guadagna al Napoli. Dunque, la proposta economica dei turchi è molto buona. Sono in via di definizione i dettagli dell'operazione: credo che questa settimana dopo Copenaghen-Napoli, Noa Lang avrà la luce verde per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Aspettiamo gli ultimi step di questa trattativa".