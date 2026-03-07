Sabatini: "Fa effetto rivedere Anguissa e De Bruyne, carichi sballati hanno tolto tanti giocatori"
TuttoNapoli.net
"Alisson Santos? un colpo del mercato invernale che non è così da buttare".
Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A : "Calendario agevole per il Napoli nelle prossime 10 giornate, qualche rimpianto per il passato. Ha fatto effetto rivedere in campo Anguissa, De Bruyne e Lukaku. Questa squadra sembra ancora potente ancora per il futuro.
In questo momento non deve rincorrere, carichi di lavoro sballati hanno tolto tanti di questi giocatori. Alisson Santos? un colpo del mercato invernale che non è così da buttare".
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
