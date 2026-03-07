Sabatini: "Fa effetto rivedere Anguissa e De Bruyne, carichi sballati hanno tolto tanti giocatori"

"Alisson Santos? un colpo del mercato invernale che non è così da buttare".

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A : "Calendario agevole per il Napoli nelle prossime 10 giornate, qualche rimpianto per il passato. Ha fatto effetto rivedere in campo Anguissa, De Bruyne e Lukaku. Questa squadra sembra ancora potente ancora per il futuro.

In questo momento non deve rincorrere, carichi di lavoro sballati hanno tolto tanti di questi giocatori. Alisson Santos? un colpo del mercato invernale che non è così da buttare".