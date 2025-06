Napoli-Beukema, senza sosta per ridurre le distanze (e l'olandese chiede ingaggio importante)

Il Napoli continua a lavorare su Sam Beukema. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato lunedì il direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori, avviando la trattativa che potrebbe portare l'olandese a vestire l’azzurro. Il centrale, alto 1,88 metri e destro di piede, sarebbe un’aggiunta di peso accanto a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e il giovane Marianucci.

Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prima valutazione del cartellino (30-35 milioni di euro) è stata giudicata alta, ma ci sono margini di trattativa. Il Napoli valuta l'inserimento di Alessandro Zanoli come contropartita tecnica, profilo gradito sia al Bologna che al tecnico Vincenzo Italiano. Beukema ha già dato il proprio assenso al trasferimento, così come accaduto con Ndoye. Resta da trovare un’intesa sull’ingaggio, attualmente la richiesta di Beukema è attorno ai 3 milioni di euro.