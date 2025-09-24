"Lasciamolo perdere": Conte ed il retroscena su Ndoye

L'edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena finora rimasto inedito legato al mercato estivo del Napoli. Ad agosto il club azzurro era infatti in trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, l'esterno svizzero poi finito al Nottingham in Premier League. Tutti i rinforzi arrivati in estate – spiega il quotidiano – sono stati frutto di precise richieste di Antonio Conte e tra queste c'era lo stesso Ndoye, inizialmente in cima alla lista del tecnico.

La svolta è arrivata durante il ritiro di Dimaro, col tecnico che consigliò al club di abbandonare la pista dopo i continui rialzi del club felsineo: il Bologna aveva alzato la richiesta fino a 45 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva. A quel punto Conte avrebbe liquidato la trattativa con una frase secca: "Lasciamolo perdere".