Live Lazio-Napoli 0-0: inizia la partita

8' Occasione Lazio! Juan Jesus morbido su Cancellieri, il colpo di testa di Noslin sul cross trova Di Lorenzo che mette in calcio d'angolo.

7' Passaggio di Neres per Hojlund, il danese perde l'attimo e commette fallo in attacco.

6' Cross di Politano respinto dalla difesa, sarà calcio d'angolo per il Napoli.

4' Elmas e Juan Jesus fermano contemporaneamente in maniera irregolare Cancellieri. Punizione della Lazio a centrocampo.

3' Fallo in attacco di Hojlund nel tentativo di sottrarre il pallone a Guendouzi.

2' Cross di Spinazzola, la difesa della Lazio allontana il pericolo.

1' Primo possesso del Napoli con il lancio lungo di Milinkovic-Savic.

12:30 LAZIO-NAPOLI È INIZIATA!

12.29 Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Crans-Montana.

12.15 - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, adesso dobbiamo trovare continuità di prestazioni e poi i risultati saranno la conseguenza".

Lukaku quando rientra? "I tempi di Romelu sono sempre stati lunghi, non si sono dilatati. Abbiamo detto sempre che ci voleva pazienza, le recidive sono dietro l'angolo e dobbiamo stare cauti".

La situazione di Lucca? "Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, oggi purtroppo è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti ad operare. Faremo di necessità virtù".

A centrocampo arriverà qualcuno? "Aspettiamo Anguissa che è un calciatore importante ci è mancato tanto, McTominay sta dimostrando di poter essere determinante in quel ruolo poi il tecnico fa le sue valutazioni, ha le competenze per farlo".

Lang potrebbe partire? "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla".

12.00 - Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Io mi sento bene, questa settimana ci siamo ricaricati, era l'unica settimana buona per lavorare e mettere benzina buona. L'abbiamo preparata bene questa partita, siamo pronti. Non cambia molto rispetto al modulo precedente per me e Politano, stiamo bene e speriamo di riproporlo oggi".

11.40 - C’è di nuovo Alex Meret nel gruppo del Napoli. Dopo oltre due mesi ai box per la frattura del secondo metatarso del piede destro, il portiere dei due scudetti rientra tra i convocati e oggi siederà in panchina contro la Lazio nel lunch match delle 12.30.

11.35 - Doppia defezione per il Napoli, impegnato alle 12:30 sul campo della Lazio. Antonio Conte dovrà fare a meno, tra i tanti, anche di Lorenzo Lucca e Antonio Vergara. L'attaccante classe 2000 è fermo per uno stato influenzale, mentre il centrocampista classe 2003 è ai box per un lieve affaticamento muscolare. A comunicarlo è il club azzurro.

11.30 - FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund

Allenatore: Antonio Conte.

11.00 - A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Napoli, in programma alle 12.30 allo Stadio Olimpico, arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri. Dai convocati biancocelesti emerge infatti l’assenza di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non sarà a disposizione a causa di uno stato febbrile accusato nelle ultime ore, che ha costretto lo staff medico a fermarlo a scopo precauzionale.

Antonio Conte continuerà sulla stessa strada che ha portato tre vittorie consecutive. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, inamovibili nel trio difensivo Di Lorenzo e Rrahmani, per l'ultima maglia Juan Jesus resta favorito su Buongiorno. Nessun dubbio su McTominay e Lobotka in mediana, poi sulla fascia destra è confermato Politano, a sinistra recupera Spinazzola. In attacco ancora Neres ed Elmas a supporto di Hojlund, con Lang e Lucca che sembrano destinati all'addio. Ritornano tra i convocati Beukema e Olivera, possibile chiamata pure per Meret dopo il lungo stop.

Maurizio Sarri schiererà il suo classico 4-3-3 e sono solo un paio i ballottaggi in formazione. Tra i pali Provedel, al centro della difesa la coppia Gila-Romagnoli, sulle corsie agiranno Marusic e Pellegrini. In cabina di regia pronto Cataldi coadiuvato da Guendouzi e Basic, quest'ultimo in pole su Vecino; in attacco dovrebbe toccare a Noslin in assenza di Castellanos, mentre sugli esterni si preparano capitan Zaccagni e uno tra Cancellieri e Isaksen.

Il Napoli di Antonio Conte deve rispondere al Milan che ha vinto a Cagliari e per farlo servirà superare un'altra trasferta - la sesta di fila tra Serie A, Champions e Supercoppa - stavolta contro la Lazio di Maurizio Sarri, domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono una squadra che nelle tante difficoltà è comunque riuscita a restare a galla soprattutto grazie al lavoro del suo allenatore, ex di turno: per gli azzurri quindi sarà una sfida difficile ma non di certo impossibile visto il divario tecnico.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli!