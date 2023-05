Le due frasi con cui Spalletti aveva già fatto capire tutto

Luciano Spalletti aveva già salutato senza dirlo chiaramente. Ma due frasi, a ripensarci oggi, sono chiare, suonano come un addio

Luciano Spalletti aveva già salutato senza dirlo chiaramente. Ma due frasi, a ripensarci oggi, sono chiare, suonavano come un addio, forse anche come una richiesta di comprensione alla scelta di lasciare Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto, in conferenza stampa, Spalletti sembra quasi rassegnato, non è euforico nonostante abbia vinto lo scudetto per la prima volta all'età di 64 anni, quasi si giustifica: "Chi lavora troppo non riesce ad essere felice".

Un primo campanello d'allarme, questo, cui ne fa seguito un altro un paio di minuti dopo: "Dedico questo trionfo anche alla mia famiglia, mi aspetta ogni due mesi per una cena". In tre minuti, nella prima domanda post-trionfo, Spalletti fa capire tutto: è stanco e vuole staccare un po' la spina.