LIVE - Atalanta-Napoli 0-0: E’ iniziata la partita

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

15' - Al termine di un'azione lunghissima dei nerazzurri, lancio in area di Dijmsiti per Zapata ma la misura è sbagliata.

13' - Politano parte dalla destra e si accentra col mancino. Cross in mezzo lunghissimo per Osimhen e palla che termina sul fondo.

11' - Zapata prova a sfondare sulla corsia di destra, buona chiusura di Mario Rui.

9' - L'Atalanta prova a fare la partita, il Napoli tiene bene e si affida spesso al lancio lungo per Osimhen. Primi minuti equilibrati.

7' - Affonda il tackle Di Lorenzo su Gosens. L'arbitro giudica l'intervento meritevole del cartellino. Ammonizione per il laterale azzurro.

5' - Imbucata dei bergamaschi per Muriel, che sterza e salta Maksimovic. Di Lorenzo in raddoppio chiude in angolo.

3' - Lancio di Mario Rui per Osimhen, che anticipa Romero ma colpisce con un braccio. Offside del nigeriano.

2' - Prova a muovere velocemente il pallone l'Atalanta ma, nello scorrimento palla, Zapata colpisce sul volto Mario Rui. Fallo e punizione per il Napoli.

18.02 PARTITI! Inizia la partita

18.00 Anche a Bergamo si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Mauro Bellugi, scomparso nella giornata di ieri.

17.56 - Squadre in campo!

17.44 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima della sfida sul campo dell'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Insigne? Ha un mal di schiena che ci sta dopo tante partite, tante viaggi. Mi aspetto una partita con gran voglia e determinazione. Ci mancano tanti calciatori, ma dobbiamo pensare positivo. Abbiamo 13-14 ragazzi di livello e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e far superare il più velocemente possibile questo momento".

Si aspetta ulteriore crescita da Osimhen? "Ovviamente è stato tanto fermo e non potendo riposare e allenarsi trovare la condizione non è facile. In questo momento abbiamo lui, deve tener duro, resistere. Crediamo che ogni gara sia importante per lui".

17.25 - Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, a pochi minuti dalla sfida interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La squadra sta bene, abbiamo tante partite da affrontare, oggi sarà dura ma il nostro obiettivo è vincere e guadagnare tre punti. Real Madrid? Ovviamente pesa perché il giorno della gara si avvicina, ma sappiamo l'importanza della partita di oggi. E conosciamo l'importanza del campionato per noi".

17.15 - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro l'Atalanta a Begamo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Tutti sappiamo in che momento siamo. Questa è una gara importante per entrambe le squadra. L'Atalanta è forte e ha calciatori importanti. Sappiamo di dover fare una prestazione d'alto livello. Dobbiamo fare ciò che dice il mister ed essere sul pezzo, battagliare in tutte le gare, fare sempre il meglio. Così si può migliorare di partita in partita".

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, match valido per il 23° turno di Serie A in programma alle 18 al Gewiss Stadium. Meret sarà tra i pali e la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani che vince il ballottaggio con Koulibaly , Maksimovic e Mario Rui. In mediana Fabian e Zielinski mezzali con Bakayoko centrale, mentre in attacco Osimhen agirà da prima punta. In attacco sulle fasce Elmas a destra, con Politano a sinistra al posto dell'infortunato Insigne.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano. All. Gennaro Gattuso.

Napoli che fa la conta degli infortunati e degli acciaccati, ma Gattuso può sorridere perchè tornano convocati e quindi a disposizione dopo il Covid, Koulibaly e Ghoulam. Politano si aggiunge alla lista dei convocati nonostante il problema fisico al costato accusato durante il match col Granada, ma resta comunque in dubbio. Meret sarà tra i pali e la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani (in ballottaggio con il senegalese), Maksimovic e Mario Rui. In mediana Fabian potrebbe affiancare Bakayoko, mentre in attacco Osimhen agirà da prima punta. Sulle fasce ipotesi Elmas a destra in ballottaggio con Politano, Zielinski trequartista e Insigne sulla sinistra.

In quattro giorni i nerazzurri sono chiamati ad affrontare prima il Napoli di Gattuso e poi il big match di Champions contro il Real Madrid. Davanti a Gollini ci saranno Toloi, Romero e Djimsiti, mentre a centrocampo Gasperini potrebbe far riposare Freuler, optando per la coppia Pessina-De Roon. Emergenza sulle corsie esterne visto l'infortunio di Hateboer: sulla destra Sutalo è favorito su Maehle, non al meglio, ma comunque convocato, Gosens sulla corsia sinistra. Malinovskyi dovrebbe piazzarsi sulla trequarti insieme ad Ilicic, mentre Muriel è in leggero vantaggio su Zapata per il ruolo di punta centrale.

Il Napoli in piena emergenza è di scena a Bergamo per ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta nella partita d'andata di Europa League contro il Granada. Gli azzurri se la vedranno contro l’Atalanta in un match chiave in ottica Champions League. Detto che va ancora recuperata la partita del girone d'andata contro la Juventus, ma potrebbe essere giocata quando ormai sarà troppo tardi per rientrare in zona Champions per cui quello di domani sarà uno scontro diretto tra le due compagini per il quarto posto. I partenopei hanno vinto soltanto una delle ultime sei gare con i bergamaschi e sono in emergenza. Gennaro Gattuso resta privo di molti elementi: Mertens, Petagna, Ospina, Hysaj, Demme, Manolas e Lozano saranno assenti dalla difficile trasferta di Bergamo.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli!