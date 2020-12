LIVE - AZ-Napoli, pre-partita: gara delicatissima, Gattuso col 4-3-3 e riduce al minimo il turnover

INDIZI E SCELTE - Un po' a sorpresa, è Faouzi Ghoulam l'uomo-copertina scelto dal Napoli per presentare sui social la partita in programma stasera con l'AZ Alkmaar. Sette giorni fa contro il Rijeka il terzino algerino era tornato titolare ed è possibile che anche questa sera venga confermato dal primo minuto. Che sia questo della copertina un indizio di formazione?

Il Napoli dovrebbe tornare al 4-3-3, almeno negli uomini. E' un cambio di rotta, un adattamento - riferisce Sky Sport - dettato dall'assenza di Victor Osimhen e della sua propenzione offensiva. Per questo ci sarà un centrocampista in più e sarà da valutare poi la posizione di Zielinski. Non ci sarà Petagna, Mertens sarà ancora il centravanti. Di seguito la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

STATS - Il Napoli ha vinto solo una gara su sette contro le squadre olandesi (P2 S4) e non è mai riuscito ad imporsi in Olanda, dove ha pareggiato la prima partita e ha perso le due successive. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Feyenoord nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18, nonostante il gol del vantaggio di Piotr Zieliński al 2'.

Hirving Lozano, prima di essere acquistato dal Napoli nell'estate 2019, aveva mostrato tutto il suo talento in Olanda con la maglia del PSV. E stasera ritroverà un sodalizio dell'Eredivisie. Nei tre precedenti sul campo dell'AZ, dal 2017 al 2019, il messicano ha segnato tre gol. Non male.

PREVIEW - "L’AZ è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti. A Napoli ci hanno sorpreso con la loro compattezza, ma in casa giocano un calcio diverso: sono pericolosi, hanno velocità e ti mettono in difficoltà col possesso e l'ampiezza. Servirà un grande Napoli per fare risultato", le parole di Gattuso in conferenza, consapevole che l'AZ nell'ultima in casa ha sfiorato la vittoria mettendo in crisi anche con la Real Sociedad. Non a caso il turnover sarà ridotto praticamente al minimo: spazio a Maksimovic con Koulibaly col ritorno di Ospina tra i pali, probabilmente Ghoulam a sinistra per Mario Rui, a centrocampo tornerà Bakayoko con Fabian e Zielinski (nel solito doppio ruolo da mezzala o sottopunta, oscillando tra due moduli) e Insigne, Mertens e Politano dall'inizio. Considerando che Ospina, Politano e Bakayoko possono considerarsi due co-titolari, i cambi potrebbero essere appena due con Maksimovic e Ghoulam.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di AZ-Napoli! Il Napoli scende in campo ad Alkmaar con l'obiettivo di battere l'AZ e chiudere il discorso qualificazione. Serve una vittoria agli azzurri per evitare di tenere in corsa gli olandesi e rischiare poi nell'ultima gara in casa contro la Real Sociedad, che oggi sfiderà il Rijeka già fuori. Portare via i tre punti dal campo dell'AZ non sarà una passeggiata e su questo Rino Gattuso ha impostato gli ultimi giorni: il tecnico del Napoli è consapevole che il nome non altisonante degli olandesi inganna sul valore reale della squadra di Slot, capace l'anno scorso di farsi preferire all'Ajax, chiudendo prima a pari punti (ma seconda per differenza reti) per lo stop al campionato. Dopo aver avuto mezza rosa ai box per Covid ed un inizio difficile, ora l'AZ è lanciatissimo con quattro vittorie di fila in campionato, di cui tre senza subire reti.