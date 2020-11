LIVE - E' morto Diego Armando Maradona: minuto di silenzio in tutte le coppe europee, i tweet di tutti i club

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18.30 - Messaggio splendido da parte di Pelè che ha scritto sui social: "Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C'è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a calcio insieme nel cielo".

18.20 - Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole", questo il secondo tweet della SSCNapoli dopo la morte di Maradona.

18.10 - Il calcio onorerà la memoria di Diego Armando Maradona, scomparso nelle giornata di oggi, facendo rispettare un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare di Champions League in programma stasera e in quelle di Europa League in programma domani.

18.00 - Il Napoli è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Oltre al post in ricordo della leggenda argentina, il club partenopeo ha cambiato il proprio logo sui social sostituendo il nero al classico azzurro.

17.56 - "Per sempre, ciao Diego!" scrive il Napoli sui social dopo la notizia della morte a 60 anni di Diego Armando Maradona.

17.53 - Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha postato una foto di Diego e della Giannini durante Italia '90 ricordando l'argentino nel giorno della sua scomparsa. Grande rapporto tra di loro durante l'esperienza azzurra di Diego.

17.50 - Le notizie che arrivano dall'Argentina hanno trovato un riscontro, anche Sky Sport ha annunciato la morte di Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino è deceduto per un scompenso cardiorespiratorio all'età di 60 anni. Contattato anche il figlio Diego Junior che si trova ricoverato al Cotugno per il Covid ed ha appreso la notizia dai media.

17.44 - “Non riesco a parlare, davvero”. È profondamente colpito dalla triste notizia, fatica a trattenere le lacrime Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona al Napoli. E la morte del Pibe de Oro oggi è un colpo al cuore. “Mi stanno chiamando da tutto il mondo, non sono in grado di dire parole sensate. Provo un grandissimo dolore, è una notizia - conclude Bianchi a Tuttomercatoweb - sconvolgente”.

17.40 - "Arrivederci Diego, sarai eterno" scrive l'account ufficiale della Nazionale Argentina che ricorda sui social il grande Diego scomparso oggi all'età di 60 anni.

17.30 - Dopo la sconcertante ultim'ora proveniente dall'Argentina sulla morte di Diego Armando Maradona, la redazione di Kiss Kiss Napoli ha raggiunto il fratello Hugo che ha dichiarato in lacrime: "Ha avuto una crisi respiratoria. Sono drammatiche le notizia che mi arrivano".

17.15 - Ultim'ora drammatica proveniente dai media argentini alle 17.13: Diego Armando Maradona, il miglior calciatore di tutti i tempi, è morto questo mercoledì all'età di 60 anni dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio. Inutlie il soccorso di tre ambulanze al Barrio San Andres, suo domicilio attuale a Buenos Aires.