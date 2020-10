LIVE - Napoli-AZ 0-0: comincia la partita al San Paolo!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

7' - Politano scappa sulla destra, palla dentro per Osimhen che non riesce ad incornare da posizione interessante.

6' - Gli olandesi non sfruttano il corner, il Napoli allontana la minaccia.

5' - L'AZ guadagna il primo calcio d'angolo della partita.

4' - Azione veloce del Napoli con Lozano che imbecca Mertens in verticale, il belga non controlla bene ed appoggia al centro su Osimhen che viene anticipato.

3' - Ritmi blandi in questi primissimi minuti di partita.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

18.38 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dal match d'Europa League con l'AZ è intervenuto a Sky Sport: "E' una competizione a noi molto cara. Abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci tramite la Coppa Italia dopo un anno difficile. Vogliamo onorare l'impegno e andare il più avanti possibile".

Si aspetta questo impatto di Osimhen? "Pensavamo che potesse darci una grossa mano e lo sta facendo, ne siamo molto contenti".

Vi preoccupa la situazione legata al Covid-19 in casa AZ? "C'è sicuramente un po' di preoccupazione, ma la nostra volontà è come sempre quella di rispettare le regole e andare avanti. Siamo pronti a giocare, puntiamo a fare bene, cercando di superare indenni anche questa partita".

State parlando del rinnovo di Gattuso? "Con Rino c'è grande sintonia, quindi sicuramente resterà a Napoli, poi vedremo in che modi e tempi. Stiamo parlando del rinnovo. Non abbiamo un'idea di scadenza, c'è la volontà di entrambi di andare avanti, come

E' stata dura trattenere Koulibaly quest'estate? "E' stato più difficile nelle altre sessioni di mercato. Questa sessione è stata non molto ricca e il ragazzo di conseguenza ha capito. Con tre anni di contratto è rimasto volentieri, senza nessun problema né difficoltà, è molto contento qui".

18.25 - Elseid Hysaj, terzino del Napoli, prima della sfida d'Europa League contro l'AZ Alkmaar è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' sempre importante partire bene, le prime partite sono le più importanti. Bisogna raccogliere punti per essere più tranquilli nel prosieguo della competizione".

Vi hanno condizionato i casi di positività all'AZ? "Sicuramente è una situazione non piacevole, ma si sa che nel calcio bisogna giocare, andare in campo tranquilli e sereni. Noi dobbiamo scendere in campo senza preoccupazioni, nel calcio non bisogna averne, poi vedremo nei prossimi giorni".

L'Europa League deve essere un vostro obiettivo? Avete le carte giuste? "Sì, noi siamo tutti contenti di partecipare all'Europa League. Vogliamo andare avanti, non bisogna mollare mai e crederci fino alla fine. Questo è l'importante".

Sembrava dovessi partire, invece sei tornato un titolare. Cos'è successo? "Io mi sto godendo il mio momento, visto che si parla sempre di andar via ma io ho sempre detto che per me qua è casa mia. Col mister sto benissimo, sto giocando. Darò sempre il 100% per questa squadra".

17.30 - FORMAZIONI UFFICIALI: diramate le formazioni ufficiali di Napoli-AZ, match che apre il girone d'Europa League. Gattuso ricorre soltanto a tre cambi: spazio a Meret tra i pali, Maksimovic al centro della difesa in coppia con Koulibaly, e Lobotka a centrocampo con Fabian. Per il resto confermati tutti i giocatori scesi in campo con l'Atalanta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mário Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo, De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson. A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Leeuwin, Guðmundsson, Gullit, Velthuis

16.30 - Per Sky arrivano conferme sull'impiego di Meret tra i pali, Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly, Mario Rui a sinistra e Lobotka in mediana. Queste dovrebbero essere le novità di formazione

16.00 - L'Az Alkmaar sui propri canali social ha svelato quelli che saranno i colori delle maglie che le due squadre indosseranno questa sera in occasione della sfida d'esordio in Europa League. Casacca classica azzurra per la squadra di Gattuso con novità: bordi e stemma dorati

15.30 - Il dilemma non è ancora del tutto sciolto: si gioca? Napoli-Az in programma questo pomeriggio alle ore 18.55 non è in discussione. Al momento si gioca. Intanto, oggi i risultati degli ultimi tamponi della squadra olandese e dopo il verdetto si avranno idee più chiare sul destino dell'incontro.

Gattuso è stato chiaro: non più di 4 cambi che dovrebbero essere rappresentati dunque da Meret tra i pali, Maksimovic (favorito su Rrahmani) in coppia con Koulibaly e Mario Rui a sinistra al posto di Hysaj. A centrocampo con Fabian il quarto cambio: prima da titolare stagionale per Demme. In attacco infatti si va verso la conferma dell'attacco micidiale con Politano, Mertens e Lozano dietro Osimhen. Naturalmente con i 5 cambi Gattuso avrà tutte le possibilità di gestire le energie in vista del derby di domenica.

Senza 13 elementi positivi, Arne Slot dovrebbe comunque poter contare su almeno 9 titlari: i problemi riguardano l'attacco, privo della stellina Boadu, e che dovrebbe prevedere tre giocatori di movimenti come Stengs, Karlsson e Gudmundsson mentre per il resto a centrocampo ha a disposizione Midsjo (ex obiettivo anche del Napoli), de Wit e Koopmeiners. In difesa Hatzidiakos e Martins Indi con Svensson a destra e Wijndal a sinistra.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-AZ! Al San Paolo contro gli olandesi dell'AZ inizia quest'oggi l'Europa League del Napoli. Nonostante le 13 positività dell'AZ, la gara infatti si dovrebbe giocare: sia perché sono 19 i giocatori a disposizione per gli olandesi (da protocollo per l'Uefa ne basterebbero 13 con un portiere), ma soprattutto perché salvo ulteriori positività o sintomi Covid, l'ASL non dovrebbe intervenire e modificare l'ok arrivato dalle autorità olandesi. Situazione che, almeno secondo i due allenatori, non dovrebbe spostare più di tanto a livello tecnico visto che alla fine mancherà solo un titolare, il talentuoso centravanti Boadu. Per il Napoli, naturalmente, è un match da non fallire per iniziare col piede giusto un girone che Gattuso ha definito tutt'altro che agevole, considerando anche la Real Sociedad prima in questo momento in Liga, ma anche lo stesso AZ ed in questo senso il tecnico del Napoli ha reso benissimo l'idea: "Sembra che domani giochiamo con degli scappati di casa mentre è un girone difficile da passare. L'AZ l'anno scorso era al vertice con l'Ajax prima dello stop, ha dato via un solo giocatore, hanno problemi di Covid ma mancherà solo 1 giocatore titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo per passare!"