LIVE - Napoli-Inter 0-1 (3' Eriksen): nerazzurri in vantaggio, errore di Ospina!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

8' - Dagli sviluppi del corner Handanovic blocca in presa sicura

7' - Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, sul lato corto dell'area: cross basso, ma Young accorcia e devia in angolo.

5' - Barella sventaglia a sinistra verso Young, ma il suo suggerimento è impreciso.

3' - GOL INTER! Eriksen! Incredibile avvio di partita al San Paolo: Eriksen batte il calcio d'angolo e disegna una traiettoria velenosa, che non pare trovare nessuna deviazione, cio nonostante sorprende Ospina: Inter in vantaggio con una rete dalla bandierina.

2'- Candreva trova lo spazio per il cross verso il secondo palo. Di Lorenzo col petto si rifugia in corner.

1' - Napoli subito all'attacco. Politano con una bella parabola disegnata col suo sinistro manda Insigne sul fondo. Candreva però rientra bene e chiude sulla sterzata del capitano del Napoli.

21.05 - E' iniziata Napoli-Inter

21.02 - Ecco il minuto di ringraziamento per omaggiare tutte le vittime del Covid-19

21.00 - Parte l'inno della Serie A dopo il lungo ingresso in campo, da zone diverse del campo.

20.57 - E' il momento dell'ingresso in campo. Con le nuove norme anti-Covid, arbitri, calciatori dell'Inter e calciatori del Napoli stanno entrando a scaglioni

20.50 - Squadre pronte all'ingresso in campo

20.04 - Giovanni Di Lorenzo a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "E' una sensazione strana non vedere il pubblico, una parte importante di questo sport. I tifosi ci mancheranno, ma siamo contenti di ripartire e giocare le partite". Che partita dovrete fare? "Veniamo da due mesi di inattività, è come se fosse la prima di campionato. Non dovremo fare calcoli, ma scendere in campo, fare la nostra gara e provare a portare il risultato a casa". Cosa rappresenta la ripartenza del calcio? "E' un segnale che si sta tornando alla normalità. Siamo contenti di tornare a giocare le partite di calcio così anche i tifosi potranno vedere un bello spettacolo".

19.58 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramata la formazione ufficiale del Napoli: a sorpresa spazio a Hysaj al posto di Mario Rui e non recupera Fabian, quindi maglia da titolare per Elmas. In attacco c'è Politano e non Callejon, nel tridente con Mertens ed Insigne. Nell'Inter recupera De Vrij e viene confermata la scelta del trequartista con Eriksen dietro le due punte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Allan, Mario Rui, Callejon, Fabian, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes, Milik. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Biraghi. All. Conte

19.55 - L'esterno nerazzurro Antonio Candreva nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, raccontando le sue sensazioni a poche ore dalla sfida: "Non è una delle migliori situazioni. Nell'ultima partita prima della pandemia l'abbiamo visto. Ma ci siamo preparati anche a questo, ora torniamo in campo dopo tanto tempo". Come arrivate a questa partita? "Arriviamo pronti. Sappiamo di affrontare un avversario forte, siamo in svantaggio, ma ci siamo preparati".

19.45 - Arrivato anche il pullman dell'Inter.

19.40 - Napoli arrivato al San Paolo. A breve le formazioni ufficiali

19.30 - Alcuni supporters azzurri non hanno voluto far mancare il proprio sostegno al Napoli e si sono presentati lo stesso all'esterno del San Paolo,

19.00 - Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha aggiornato le ultime di formazione nel corso di Sky Sport 24 sulla semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Fabian Ruiz molto probabilmente non sarà in campo e quindi Zielinski si sposterà sulla destra e sulla sinistra agirà Elmas. Attenzione al ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui sulla sinistra.

18.25 - Ieri la Juventus ha eliminato il Milan, raggiungendo la 19esima finale di Coppa Italia della sua storia e migliorando dunque quello che è il record della competizione (con 13 successi e 5 sconfitte al momento). Stasera toccherà a Napoli (9 finali nella sua storia) ed Inter (13) che proveranno ad accedere alla finale per giocarsi eventualmente nel caso dei partenopei la vittoria della 5a Coppa Italia (2 finora nella gestione De Laurentiis) mentre i nerazzurri inseguono l'8a da ormai 9 anni.

18.15 - Finora è stata la Coppa Italia di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato protagonista della doppietta nel 2-0 al Perugia, che è valso l'accesso ai quarti dove un altro suo gol, bellissimo superando un avversario con un dribbling stretto e battendo Strakosha, ha portato all'eliminazione della Lazio campione in carica ed in quel periodo lanciatissima. Tre reti dunque per il capitano del Napoli, ad una marcatura dalla vetta della classifica cannonieri della competizione (a 4 ci sono due giocatori di Ascoli e Carpi che hanno sfruttato le goleade dei turni eliminatori estivi) mentre dietro a quota 2 ci sono invece Lukaku, Ronaldo e Dybala. A caccia di un gol, dunque, ma principalmente per chiudere i giochi contro l'Inter e conquistare la finale per giocarsi un trofeo che stavolta alzerebbe da capitano.

Diversi dubbi per Conte che deve fare a meno di Godin e Vecino, ma conta di recuperare in extremis De Vrij e Bastoni (altrimenti è pronto Ranocchia) nel terzetto con Sriniar. A centrocampo Barella e Brozovic sono confermati, ma per il resto c'è grande incertezza: Candreva è favorito su Moses, così come Eriksen su Sensi ma l'ex Tottenham agirebbe da trequartista dietro le due punte Lukaku e Lautaro per un passaggio dunque al 4-3-1-2. Un atteggiamento raramente proposto dall'inizio da Conte che, però, stavolta deve recuperare il risultando partendo dal brutto 0-1 di Milano.

Ai box ci sono Manolas e Lobotka per due infortuni muscolari. Per il resto Gattuso proverà ad affidarsi ai giocatori che prima dello stop viaggiavano a grande ritmo (7 successi ed il pari col Barcellona nelle ultime 9): Koulibaly affiancherà Maksimovic davanti ad Ospina, ai lati Di Lorenzo e Mario Rui, mediana tipo con Zielinski, Demme e Fabian (non al meglio, è pronto Elmas) ed in attacco Mertens dovrebbe stringere i denti, Insigne agirà a sinistra e l'unico dubbio riguarda Politano, in grande forma, che insidia Callejon a cui però Gattuso non rinuncia di certo a cuor leggero. Uno dei due resterà fuori, ma Gattuso sarà chiaro con gli esclusi: insieme a Milik, Llorente, Younes, Allan o Elmas, dovranno farsi trovare pronti perché, mai come in questa situazione, quando le gambe verranno a mancare saranno determinanti i cambi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia! E' il giorno di Napoli-Inter. Questa sera riapre il San Paolo per accogliere il ritorno in campo del Napoli, subito atteso da un match da dentro o fuori nella semifinale di ritorno contro l'Inter. Stop a distrazioni e discorsi sui rinnovi, almeno per l'arco di questa settimana con un trofeo in palio, e testa unicamente alla gara contro i nerazzurri che rappresenta gran parte di quello che resta della stagione. E' il discorso fatto anche da Gattuso, lunedì in una cena di squadra tenuta segreta, che vuole sfruttare l'1-0 raccolto a Milano per giocarsi la finale e mettere eventualmente al sicuro anche la qualificazione all'Europa League da un campionato che ripartirà come una lotteria. Sarebbe la terza finale della gestione De Laurentiis - che ha fatto visita a Castel Volturno e non ha nascosto il suo desiderio -, la quinta considerando anche le due di Supercoppa.