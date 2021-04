LIVE - Napoli-Inter, pre-partita: le scelte di Gattuso per agganciare la Juventus!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

19.42 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, posticipo della 31ª giornata di campionato. Gattuso opera un solo cambio rispetto alla trasferta vinta contro la Samp. In porta torna Meret a causa dell'infortunio di Ospina. Nella linea di difesa a quattro spazio a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme. In avanti Osimhen centravanti con ai lati Politano e Insigne e Zielinski alle spalle. Conte si affida come al solito al 3-5-2 con Handanovic in porta. Linea difensiva a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic ed Eriksen con Hakimi e Darmian sugli esterni. In avanti il solito tandem composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro

19.30 - Tutto pronto negli spogliatoi del Napoli con la nuova maglia in collaborazione con lo stilista Burlon

La formazione di Rino Gattuso dovrebbe essere fatta, considerando le assenze di Ospina e Lozano che rendono forzato l'impiego di Meret tra i pali e Politano a destra. Resiste probabilmente un solo ballottaggio: il più difensivo Hysaj o Mario Rui a sinistra, con la scelta che dipenderà anche dal piano gara preparato da Gattuso contro un avversario che potrebbe lasciar fare la gara agli azzurri per accentuare le proprie caratteristiche a campo aperto. Per il resto va verso la conferma Manolas, al fianco di Koulibaly, così come è inamovibile in mediana la coppia Demme-Fabian e nella linea più avanzata dovrebbe essere recuperato Zielinski con, come detto, l'ex Politano a destra, Insigne a sinistra, ed Osimhen terminale offensivo. Considerando la condizione psicofisica raggiunta finalmente dal nigeriano, per Mertens dovrebbe essere un ruolo da subentrante, provando di nuovo a fare la differenza come accaduto a Genova con l'assist per chiudere la partita.

E' il momento dell'assalto alle posizioni Champions. Il Napoli torna al Maradona, dove è reduce da sei vittorie di fila in campionato, per ospitare l'Inter in un turno che può dire già tantissimo in termini di classifica: a differenza della scorsa settimana con le vittorie di tutte le concorrenti, stavolta gli scontri diretti rendono impossibile questo scenario ed inizieranno a fare selezione per le posizioni che portano alla Champions League, mai così preziosa in termini economici per i club che devono fronteggiare anche la crisi dovuta al Covid.

