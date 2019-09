LIVE - Napoli-Sampdoria 0-0: ospiti aggressivi, ci prova Fabiàn!

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

7' - Maksimovic aggancia da dietro Quagliarella partito in contropiede, giallo per il difensore azzurro.

6' - FABIAN! Riceve palla sulla trequarti, si accentra e scarica il mancino! Blocca a terra Audero!

5' - Pasticcia nelle retrovie Murillo, passaggio sbilenco all'indietro per Audero con Lozano pronto a fiondarsi sulla sfera. Il portiere della Samp riesce ad anticipare il messicano e spazzare via.

4' - Sampdoria aggressiva in questo avvio.

2' - Subito lancio dalle retrovie per l'inserimento di Lozano, esce Audero che blocca la sfera.

1' - COMINCIA LA PARTITA AL SAN PAOLO!

17.54 - Lo speaker annuncia le formazioni, grande partecipazione del pubblico con i imaxi-schermi che mostrano i giocatori singolarmente.

17.52 - Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, nel pre-partita del match con la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ancelotti? Per me è importante, l'ho sempre detto. Quando sono arrivato qui mi ha dato molta fiducia, sono contento. Ora devo lavorare per fare tutto ciò che mi chiede e dare il massimo in campo. Abbiamo tanta voglia di fare bene. E' una partita molto difficile, ma abbiamo lavorato bene questa settimana, su tante cose. Dobbiamo fare bene davanti alla nostra gente per arrivare ai tre punti".

17.50 - Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, a pochi minuti dalla partita del San Paolo contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ho visto una squadra concentrata. Vogliamo dare il massimo, veniamo da due gare non giocate bene e dobbiamo riscattarci. Non è semplice col Napoli, ma proveremo a fare il nostro. Cambio di proprietà? Dobbiamo pensare a noi stessi, ai problemi societari ci pensa la società. Noi pensiamo a questa gara, veniamo da due sconfitte, cerchiamo di dare il massimo".

17.45 - Azzurri rientrati tra gli applausi, grande atmosfera al San Paolo.

17.40 - Sembra cambiata anche la gestione dei posti al San Paolo. Anche nei distinti gli steward fanno rispettare i posti: centralmente infatti si vedono molti posti liberi in attesa dei tifosi che hanno quel posto assegnato

17.35 - Mario Rui prima della sfida contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ci siamo allenati bene in questi due giorni, anche prima, ho sentito feedback positivi da chi è rimasto qui. Abbiamo cercato di migliorare, speriamo di fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Testa al Liverpool? C'è poco da pensare, bisogna giocare perché ci sono tante partite. Oggi quella con la Samp è la più importante, una grande squadra allenata da un buon allenatore. Dobbiamo scendere in campo concentrati".

17.27 - Azzurri in campo, boato del San Paolo.

17.20 - Fischi per la Samp che entra in campo, ma l'impianto audio che spara musica a tutto volume ne diminuisce l'impatto.

17.00 - Applausi accolgono il pareggio della Juventus a Firenze al momento della fine della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco

16.30 - Inizia a riempirsi lentamente lo stadio che ha cambiato pelle. I tifosi stanno prendendo posto mimetizzandosi nei nuovi sediolini multicolor.

16.15 - Sono già tantissimi i tifosi all'esterno dello stadio pronti a entrare (qui le foto).

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare di campionato contro la Sampdoria, con l'unico ko nella gara d'andata della scorsa stagione (3-0 a Genova, il primo ko di Ancelotti in azzurro). Per il resto negli ultimi 11 incontri al San Paolo, 9 vittorie azzurre e 2 pareggi con l'ultimo successo blucerchiato che risale al 1998.

La Samp è la formazione contro cui gli azzurri hanno trovato piú volte il successo dal loro ritorno in Serie A: 15 vittorie dal 2007. L'attenzione dovrà essere per il capitano Fabio Quagliarella: l'ex azzurro ha trovato il gol in quattro delle ultime sei presenze di Serie A contro il Napoli. Una curiosità? Llorente con la Juventus esordì proprio contro la Sampdoria.

Tanti ballottaggi per Ancelotti che deve tener conto degli sforzi in nazionale e delle rotazioni per martedì col Liverpool. In difesa potrebbero esserci Malcuit e Ghoulam, per poi avere Di Lorenzo e Rui con i reds, a centrocampo potrebbe esserci Elmas al posto di Allan, con uno tra Fabian e Zielinski, con Younes a sinistra e Callejon a destra mentre in attacco Mertens potrebbe far coppia con Llorente, preservando Lozano (con un solo allenamento in gruppo) per spaccare la gara nella ripresa.

Senza Vieira squalificato e Maroni indisponibile, Di Francesco dovrebbe proporre un 3-4-3 con Ferrari (favorito su Depaoli), Murillo e Colley; a centrocampo Ekdal e Linetty con esterni difensivi come Bereszynski e Murru per far diventare la difesa a cinque. In attacco Caprari dietro due attaccanti mobili come Rigoni e Quagliarella, ma non è da escludere l'impiego dell'ex Gabbiadini.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sampdoria! E' arrivato il giorno dell'esordio casalingo. Finalmente, è il caso di dire, dopo le tante polemiche che hanno accompagnato questa lunga sosta per le nazionali, per ultima quella sugli spogliatoi consegnati ieri - che hanno portato gli azzurri a giocare fuori le prime due giornate - e che il Napoli in queste ore sta arredando. In un San Paolo rinnovato e che presenterà circa 40mila spettatori, arriva la Sampdoria di Di Francesco, altra squadra che ha subito 7 reti come gli azzurri, ma che ne ha siglato soltanto uno - inutile contro il Sassuolo - ed è reduce da due brutti ko. Il Napoli non dovrà sottovalutare il match, anche perché i blucerchiati hanno cambiato allenatore e probabilmente presenteranno anche un cambio modulo, per non rischiare di veder fuggire già Juventus e Inter dopo appena tre giornate. C'è attesa per capire i miglioramenti del Napoli dopo le prime due giornate, per un po' tutti problematiche per una questione di condizione, ma considerando le nazionali, i tanti rientri tra mercoledì e giovedì sera e le rotazioni in vista di martedì col Liverpool, quest'oggi al San Paolo conteranno quasi esclusivamente i tre punti.