Ufficiale Supercoppa 2025/26, si gioca a dicembre: ecco le date di semifinali e finale

La Supercoppa Italiana 2025/26 si giocherà in Arabia Saudita e vedrà partecipare quattro squadre: il Napoli campione d'Italia, l'Inter seconda in classifica, il Bologna vincitore della Coppa Italia e l'altra finalista Milan. In conferenza stampa, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha appena annunciato le date delle partite e la possibile location:

"Le date sono quelle comunicate, quindi 18-19 dicembre le semifinali e 22 dicembre la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda. Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo: credo che ormai dovranno decidere il luogo".