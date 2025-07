Napoli-Lang, retroscena Sky: si è ridotto ingaggio per colmare distanza col Psv

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione. Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per Noa Lang tra il Napoli e il PSV Eindhoven: “Napoli a un piccolissimo passo da Noa Lang, che addirittura si è ridotto una parte dei suoi compensi per far sì che Napoli e PSV trovassero l’intesa definitiva, prevista per domani”.

L'esterno offensivo classe 1999 aveva da tempo trovato l'accordo con il Napoli per circa 2.8 milioni di euro netti a stagione. Questa ultima mossa dell'olandese dimostra la volontà ferrea del giocatore di voler indossare la maglia azzurra e di giocare nella prossima stagione con i campioni d'Italia in Serie A e in Champions League.