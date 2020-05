LIVE - Ripresa Serie A, iniziato summit Spadafora-FIGC: Cts dà l'ok al protocollo, ma resta la quarantena

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18.40 - Alcune Regioni potrebbero aprire in ritardo il rispetto ad altre e questo secondo Sky Sport potrebbe avere un'influenza sull'eventuale ripartenza della Serie A. Tre dei recuperi della 25^ giornata dovrebbero giocarsi in Lombardia e Piemonte, due delle Regioni più colpite dal virus, e lo stesso dicasi per la Coppa Italia.

18.20 - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sarà in collegamento dalla sua casa di Sulmona, in Abruzzo. Il numero uno del calcio italiano - riferisce Sky - aprirà i lavori, lui che ha creduto più di tutti alla ripresa dei campionati

18.00 - L'incontro che deciderà le sorti del calcio italiano sarà a tutti gli effetti una videocall: saranno collegati, oltre al ministro Vincenzo Spadafora e al suo staff, dagli uffici di Largo Chigi, tutti i vertici del calco. Gabriele Gravina (presidente FIGC), che la lasciato la sede federale alle 15,30, interverrà da casa propria, al pari di Paolo Dal Pino (presidente Lega A), Mauro Balata (presidente Lega B), Francesco Ghirelli (presidente Lega C), Cosimo Sibilia (presidente Dilettanti), Damiano Tommasi (presidente Assocalciatori), Renzo Ulivieri (presidente Assoallenatori) e Marcello Nicchi (presidente AIA).

17.45 - A pochi minuti dall’inizio della riunione tra Spadafora e i vertici del calcio, il Comitato tecnico scientifico ha dato l’ok al protocollo delle partite inviato nei giorni scorsi dalla Figc. Il Cts ha ribadito che al momento resta l’obbligo della quarantena per il gruppo squadra in caso di positività anche di un solo calciatore o membro dello staff. Misura che potrebbe essere poi alleggerita in caso migliorino i dati dell'epidemia

17.30 - Nel caso in cui arrivasse l'ok del governo per la ripartenza, la prima ipotesi è quella del 13 giugno, ma la Figc dovrebbe ottenere una deroga dal governo (l’attuale decreto vieta, infatti, le manifestazioni sportive fino al 14). L'alternativa è il 20 giugno

Si attendeva da tempo questo giorno, giovedì, per capire cosa ne sarà del campionato italiano. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Domani assemblea di Lega ma oggi è previsto per le 18.30 l'incontro tra il governo e le parti del calcio coinvolte per arrivare ad un accordo. Si va verso la ripresa ma resiste un punto interrogativo, ovvero la quarantena obbligatoria di due settimane per le squadre con un contagiato. Lo ha confermato il Cts specificando che è quanto scritto nel dpcm e questa regola non può non valere anche per il calcio. La Serie A spingerà ridurre le settimane da due a una. Altrimenti sarà difficile concludere il campionato.