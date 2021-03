LIVE - Roma-Napoli 0-2 (27, 34' Mertens): entra Osimhen, fuori Mertens

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

69' - Scintille tra Mancini e Osimhen per un colpo rifilato dal difensore al nigeriano. I due si spiegano, bello l'abbraccio finale.

67' - Tripla sostituzione della Roma: fuori Dzeko, Pedro e Diawara, dentro Carles Perez, Villar e Mayoral.

66' - Primo cambio per il Napoli: fuori Mertens, dentro Osimhen.

63' - Ammonito El Shaarawy per un intervento in ritardo su Hysaj.

62' - Il Napoli reagisce con Mertens che manda Zielinski in area. Cristante lo segue ma il polacco riesce a calciare, Pau Lopez blocca.

61' - PALO DI PELLEGRINI! Errore in uscita di Koulibaly, palla che arriva a Pellegrini che tira a giro. Pallone che si stampa sul palo.

59' - Roma spaccata a metà, Insigne va via e Diawara è costretto a commettere fallo. Giallo per lui.

57' - Imbucata di Fabian per Insigne. Il capitano calcia in porta ma il tiro è un passaggio per Pau Lopez. Si alza la bandierina: off-side del capitano azzurro.

55' - Dopo un buon inizio di ripresa da parte della Roma, il Napoli ha ricominciato a fare gioco.

52' - Bella accelerazione di Spinazzola sulla corsia mancina. Sul suo traversone è attenta la difesa del Napoli che libera.

48' - El Shaarawy crossa per Dzeko, che colpisce male: tiro facile per Ospina.

47' - Zielinski interviene in scivolata su Pellegrini e si becca il cartellino giallo.

21.48 - Inizia il secondo tempo!

Il Napoli domina la prima frazione e vince al 45' contro la Roma nel segno di Mertens, autore di una doppietta. Roma quasi mai pericolosa e sempre in apprensione dinanzi agli attacchi azzurri. Squadre negli spogliatoi.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - Ammonito Mancini per una trattenuta su Koulibaly.

45' - L’arbitro concede un minuto di recupero.

42' - Traccia centrale per Mario Rui che subisce fallo: calcio di punizione dai venti metri per il Napoli.

39' - Politano prova a sorprendere Pau Lopez da centrocampo, vedendolo fuori dai pali: tiro debole, facile per lo spagnolo.

37' - Gran parata di Ospina sulla girata al volo di Cristante.

34' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Sventagliata di Insigne a cercare dall'altro lato Politano. L'ex Inter la appoggia di testa al centro per Mertens che tutto solo la insacca di testa.

33' - Napoli in controllo della gara, continua il giro palla azzurro.

30' - La Roma è ancora scossa e Koulibaly quasi ne approfitta: il suo destro viene deviato ancora in angolo.

27' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Grande punizione calciata da Mertens. La traiettoria è sul palo di Pau Lopez che viene sorpreso dal tiro. 1-0 Napoli.

26' - Grande sterzata di Zielinski al limite. Ibanez lo stende, giallo per lui.

24' - Bella ripartenza del Napoli. Si apre una prateria per Mertens, che sbaglia però il controllo.

23' - Errore in costruzione di Cristante e palla raccolta da Zielinski. Il polacco entra in area ma strozza la conclusione.

21' - Ibanez anticipa Fabian e parte verso la metà campo avversaria. Dopo settanta metri perde lucidità e finisce a terra perdendo palla.

20' - Corner per il Napoli: Mancini svetta, Karsdorp spazza.

18' - Lancio lungo dalla difesa a cercare Dzeko. Il bosniaco vince il contrasto con Maksimovic, si gira e calcia. Tiro debole, blocca Ospina.

16' - Altra sventagliata, stavolta a cercare Politano: Spinazzola ben posizionato chiude e appoggia il pallone a Pau Lopez.

14' - Mario Rui duetta con Insigne e va al traversone: troppo profondo per tutti.

11' - Napoli che fa la partita all'Olimpico. Partenza autorevole e convinta degli azzurri, la Roma si difende e chiude gli spazi.

9' - Imbucata di Politano per Mertens in area. Il belga cerca subito la sponda al centro senza però trovare nessuno.

8' - Bella trama tra Insigne, Demme e Mario Rui sulla sinistra. Il portoghese però non riesce a tenere la sfera in campo e l'azione sfuma.

5' - Sventagliata di Politano per il taglio centrale in area di Insigne. Sombrero su Karsdorp e tiro col destro che si spegne a lato.

3' - Lancio lungo per Dzeko, che vince il duello con Maksimovic e guadagna il fondo. Il centrale serbo recupera e allunga la sfera in angolo.

2' - Prima sgroppata di Zielinski che si accentra e punta la porta. Filtrante sporcato, corner per il Napoli.

20.46 - PARTITI! Inizia il match

20.43 - Squadre in campo!

20.35 - Gianluca Mancini, difensore della Roma, prima del big match di stasera contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita di cartello, importante per entrambe ma soprattutto per noi. Veniamo da due vittorie in Europa League, ma dobbiamo rimediare alla brutta sconfitta di Parma e stasera dovremo fare bene. Dobbiamo cercare di migliorare in queste partite, perché siamo a marzo e bisogna puntare al massimo per raggiungere la Champions League. Questa gara conta, come ogni gara. Dobbiamo dare sempre il massimo e cercare più punti possibili perché il nostro obiettivo è tornare in Champions League".

20.20 Nel pre-partita di Roma-Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni dell'emittente satellitare: "A De Laurentiis piace molto Fonseca. Ma da qui a diventare il nuovo allenatore del Napoli ce ne passa. Ma piace”.

20.00 - Prosegue il silenzio stampa in casa Napoli, nonostante la crescita dell'ultimo periodo e la risalita verso la zona Champions. Per questo, spiega Sky Sport, né il tecnico Gennaro Gattuso né alcun altro tesserato si presenterà per le interviste nel pre e nel post partita.

19.35 - FORMAZIONI UFFICIALI - Fonseca conferma le scelte della vigilia, tra i pali c'è Pau Lopez, in difesa il terzetto è composto da Mancini, Cristante e Ibanez davanti a Pau Lopez. A centrocampo l'ex Diawara in coppia con Pellegrinicon Karsdorp e Spinazzola sui lati. In attacco, Pedro ed El Shaarawy giocano alle spalle di Dzeko. Nel Napoli Gattuso scioglie l'unico vero dubbio della vigilia. In porta è confermato Ospina, in difesa Maksimovic vince il ballottaggio con Manolas e forma la coppia al centro con Koulibaly, sulle fasce Hysaj e Mario Rui. A centrocampo i due mediani sono ancora Fabian Ruiz e Demme, così come sono confermati i quattro davanti: sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne, centravanti Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

La settimana di lavoro a Castel Volturno ha permesso a Gattuso di migliorare la condizione generale del gruppo, soprattutto quella dei rientranti come Lozano (che sarà un'arma per gli ultimi 20-30 minuti di gara), ma anche dell'ex Manolas che si gioca un posto con Maksimovic per affiancare Koulibaly. Per il resto rientra a sinistra un altro ex, Mario Rui, per permettere ad Hysaj di spostarsi a destra per lo squalificato Di Lorenzo. In mediana Fabian-Demme ed in attacco Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens, che dovrebbe partire dall'inizio per la solita staffetta con Osimhen. Entrambi sono in crescita, ma per ora alternativi perché non ancora con i 90' per poter giocare insieme come da progetto originario del 4-2-3-1 di Gattuso.

Dopo il Milan gli azzurri devono superare la Roma per alimentare la rincorsa Champions. Il Napoli di Gattuso va a caccia di conferme all'Olimpico, in una gara delicatissima che può essere considerata a tutti gli effetti un'eliminazione diretta. Entrambe a quota 50 punti (ma i partenopei con una gara da recuperare), a -2 dall'Atalanta quarta e -6 dal Milan secondo ma apparso in difficoltà nell'ultimo periodo. Solo chi riuscirà ad ottenere i tre punti potrà rilanciarsi seriamente all'inseguimento e Gattuso spera di far valere la settimana tipo di lavoro, la seconda dopo l'eliminazione prematura dall'Europa League, a differenza di una Roma reduce dallo sforzo (contenuto, gestendo benissimo il vantaggio dell'andata) della trasferta in Ucraina.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli!