LIVE - Spartak-Napoli 1-0 (2' Sobolev): vantaggio immediato dei padroni di casa

6' - Carambola in area di rigore dei russi: la palla arriva a Petagna che calcia da posizione ravvicinata ma viene murato. L'attaccante reclama un tocco di braccio, tutto regolare per Turpin.

5' - Inizio certamente difficile del Napoli che ha subito la rete dello svantaggio dopo pochi secondi dall'inizio del match.

2' - GOL DELLO SPARTAK! Palla da una parte e portiere dall'altra: Sobolev spiazza Meret e porta in vantaggio i suoi.

1' - CALCIO DI RIGORE PER LO SPARTAK! Fallo di Lobotka ai danni di Promes. Per Turpin non ci sono dubbi e fischia il penalty.

16.31 - PARTITI! Inizia il match.

16.27 - Squadre in campo sotto la neve che continua a scendere con intensità.

16.20 - Riscaldamento terminato, si rientra negli spogliatoi

16.00 - Emergenza formazione per Luciano Spalletti. Scelte obbligate, o quasi, per il tecnico dei partenopei che in panchina potrà contare solo su nove elementi fra cui i due portieri Ospina e Idasiak e tre giovani come Ambrosino, Cioffi e Barba. La panchina del Napoli: Idasiak, Ospina, Malcuit, Fabian Ruiz, Rrahmani, Manolas, Ambrosino, Cioffi, Barba.

15.50 - Il Napoli inizia un delicato riscaldamento sotto la bufera di neve di Mosca

15.25 - FORMAZIONI UFFICIALI: Diramate le formazioni ufficiali di Spartak Mosca-Napoli. Luciano Spalletti regala qualche sorpresa, schierando insieme dall'inizio sia Mertens che Petagna, uno come esterno e l'altro centravanti, al fine di dare un turno di riposo a Fabian. Zielinski scala dunque in mediana con Lobotka, Elmas non sarà dunque il sostituto di Insigne. Rui Vitoria conferma l'11 trapelato alla vigilia con Moses e Promes in supporto alla punta Sobolev.

SPARTAK MOSCA (4-3-3): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot, Ayrton; Ignatov, Umyarov, Litvinov; Moses, Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti

ARBITRO: Clément Turpin (Francia)

15.15 - Aumenta l'intensità della neve ed è già pronto il pallone rosso per la gara e le linee sono state già tratteggiate di rosso

14.45 - A poche ore dalla sfida tra Napoli e Spartak, nella capitale russa le temperature scendono sempre più e allo stadio gli operatori sono già al lavoro per spalare la neve dal manto erboso e permettere la normale disputa del match.

Spalletti deve fare a meno di Osimhen, Ounas, Anguissa, Insigne che s'è fermato ieri per una tendinopatia al ginocchio ed i positivi Demme, Politano e Zanoli. Il tecnico è in piena emergenza e dovrebbe avere un solo cambio offensivo escludendo i 3 giovani aggregati (probabilmente Mertens inizierà dalla panchina con la presenza dall'inizio di Petagna). Rientrano in difesa Manolas e Malcuit, ma difficilmente potranno partire titolari e l'unico volto nuovo potrebbe essere Juan Jesus per far rifiatare Mario Rui. A centrocampo Fabian e Lobotka sono i superstiti, Zielinski potrebbe agire nella linea con Lozano ed Elmas dietro, come detto, Petagna.

Dopo il ko con l'Inter, il Napoli quest'oggi è di scena nel gelo di Mosca in una sorta d'anticipo d'Europa League alle 16.30. Luciano Spalletti si ritrova un gruppo ridotto ai minimi termini da infortuni e Covid, ma in conferenza stampa non ha dato alibi alla squadra e motivato ulteriormente il gruppo su questo momento da superare: "Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare stupende, ad avere un destino straordinario. Aspettavo queste difficoltà, abbiamo una rosa soprattutto in attacco di livello per essere pronti ed andare oltre queste situazioni. Quelli rimasti si faranno carico di queste difficoltà un pezzetto ciascuno per sopperire alle assenze", le parole del tecnico, alla vigilia di un match chiave che in caso di vittoria certificherebbe il passaggio del turno e resterebbe poi da giocarsi solo il primo posto per evitare gli spareggi.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Spartak-Napoli