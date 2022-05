LIVE - Torino-Napoli, pre-partita: Spalletti conferma l'11 visto con il Sassuolo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



© foto di Daniele Buffa/Image Sport

13.36 - Sono ufficiali le scelte di formazione di Spalletti e Juric per la gara di questo pomeriggio tra Torino e Napoli. Il tecnico azzurro conferma lo stesso 11 visto contro il Sassuolo: Ospina in porta, difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Koulibaly e Rrahmani al centro. Centrocampo composto da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. Ecco le formazioni ufficiali:

Torino: in attesa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

11.30 - Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 22 calciatori per la partita contro il Napoli (calcio d’inizio alle 15, Stadio Olimpico Grande Torino), trentaseiesima giornata del campionato di serie A TIM:

Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic; Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima; Linetty, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci; Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck

Oltre agli indisponibili Fares, Sanabria, Warming e Zaza, ed allo squalificato Lukic, non convocato Buongiorno (problema muscolare).

Spalletti non lascia nulla al caso e potrebbe confermare la formazione vittoriosa col Sassuolo. Rientra Lobotka rispetto all'ultima partita, ma Anguissa e Fabian sono parsi in crescita e dovrebbero essere loro ad iniziare la gara di Torino. Stesso discorso per Lozano a destra, in pole su Politano, con Insigne a sinistra intoccabile nonostante l'esperienza ai titoli di coda. Nonostante i dubbi espressi pubblicamente, è dura privarsi anche di Mertens dietro Osimhen: i due viaggiano ad un gol ogni 30' insieme.

Niente conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti. A sorpresa ieri il tecnico non s'è presentato, lasciando spazio all'ultimo secondo (senza alcuna comunicazione ufficiale) al suo staff. Parola quindi al vice Domenichini, i collaboratori tecnici Calzona e Baldini, il preparatore dei portieri Lopez, quelli atletici Cacciapuoti e Sinatti ed il match analyst Beccaccioli, in un clima da ultima giornata quando in realtà ci sono ancora tre partite per blindare il terzo posto e ricavare comunque indicazioni prima di un mercato che si preannuncia caldissimo. Quello che si attende in sostanza De Laurentiis, presente anche ieri all'allenamento a Castel Volturno.

Obiettivo di inizio stagione raggiunto nonostante le tante problematiche, il concetto espresso più volte all'unisono, e nessun problema di preparazione con i dati sempre al top (ad Empoli paradossalmente i migliori della stagione) la replica a più riprese del preparatore Sinatti, il più coinvolto dalle domande in assenza di Spalletti. E sui tanti infortuni muscolari da non trascurare anche l'incidenza del Covid: "L'80% della rosa è stata positiva e comporta problemi di inattività e rientro, ma anche strascichi perché il Covid lascia uno stato infiammatorio. Poi va fatta la differenza con quelli traumatici", il chiarimento di Sinatti.

