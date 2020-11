Lozano a Sky: "Tutto ok con Gattuso, abbiamo parlato e risolto i problemi! Quando si arrabbia..."

Hirving Lozano, esterno d'attacco del Napoli, dopo la vittoria sul campo del Bologna è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Io e il mister abbiamo parlato, tra noi va tutto bene. Bisogna lavorare, questo dà molto. Ho parlato con lui e adesso è tutto a posto".

In cosa devi migliorare? "Penso in fase difensiva, devo fare ancora meglio. Ma questo arriva col lavoro giorno dopo giorno. Ora andiamo alle nazionali, torniamo qui e pensiamo a lavorare".

Com'è Gattuso quando si arrabbia? Come reagisci quando si arrabbia con te? "Viene arrabbiato, è così. Quando l'ha fatto con me sono stato tranquillo, so che è così. Basta aspettare e parlarne con lui".