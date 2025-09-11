Lucca-Hojlund, ma quale ballottaggio! Il dubbio è rimandato (almeno) al Man City

Da giorni ormai si fa un gran parlare della doppia possibilità a disposizione di Antonio Conte per il ruolo di centravanti in vista della partita contro la Fiorentina: l'allenatore salentino schiererà Lorenzo Lucca, com'era già accaduto nelle prime due giornate contro Sassuolo e Cagliari, o preferità optare per l'ultimo arrivato, ossia Rasmus Hojlund? Si è scritto tanto su questo ballottaggio, che però ad oggi ballottaggio non è. Almeno per la prossima partita. Perché se è vero che Lucca e Hojlund sono alternativi e costituiranno un dubbio per Conte che si ripeterà sovente nel corso della stagione, è anche vero che ipotizzare l'attaccante danese dall'inizio già a Firenze suona quantomeno rischioso.

Bisogna ricordare, infatti, che Hojlund è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli soltanto dieci giorni fa, il 1° settembre scorso. Ma, soprattutto, che il primo allenamento in azzurro l'ha svolto soltanto ieri l'altro. Questo vuol dire che sabato, a Firenze, l'ex Manchester United arriverà con soli quattro allenamenti alle dipendenze di Conte. Poco, troppo poco per entrare nei meccanismi. Ragion per cui il grande favorito per la maglia da titolare al Franchi è Lorenzo Lucca. Anzi, ci sentiamo di dire che al 99% - conoscendo anche l'allenatore - toccherà ancora a lui. Cinque giorni dopo, giovedì prossimo col Manchester City, il discorso potrebbe invece essere già diverso. In Champions, lì sì, il ballottaggio ci sarà eccome.