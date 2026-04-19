Ultim'ora Lukaku è tornato! Domani si presenterà a Castel Volturno

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A riferirlo ai microfoni di Otto Channel, nel corso di 'Salotto Azzurro', è il giornalista Carlo Alvino.

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. Da qualche minuto l'attaccante belga è sbarcato a Capodichino e da domani sarà a disposizione di Antonio Conte al centro tecnico di Castel Volturno. Big Rom, che sarebbe dovuto rientrare in Italia dopo la trasferta di Parma, aveva prolungato di un'altra settimana la sua permanenza in Belgio, per recuperare la migliore condizione fisica. A riferirlo ai microfoni di Otto Channel, nel corso di 'Salotto Azzurro', è il giornalista Carlo Alvino.

Domani giornata chiave

In patria Lukaku si è allenato da solo, il suo rientro dovrebbe testimoniare il suo pieno recupero dall'infortunio che lo ha costretto a giocare appena 40' in stagione. Tanto del futuro prossimo dell'attaccante dipenderà dall'incontro con Antonio Conte che avverrà domani a Castel Volturno. Per rivederlo allenarsi col resto della squadra e capire se sarà impiegato nelle ultime 5 gare che restano da giocare in questa stagione, si dovrà attendere anche la decisione, dal punto di vista disciplinare, che attuerà il club di De Laurentiis.