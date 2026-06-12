Spalletti vuole Lobotka alla Juve e il Napoli apre, ma ADL spara alto

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Lobotka nel mirino della Juventus dove ritroverebbe il suo ex allenatore, Spalletti. Il Napoli non lo considera incedibile ma De Laurentiis fissa un prezzo alto

Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus. Il centrocampista slovacco resta uno dei punti di riferimento del Napoli, ma la sua permanenza in azzurro non sarebbe considerata assolutamente certa in vista della prossima stagione. La società partenopea continua a valutare le strategie per il mercato estivo e, pur riconoscendo il valore del giocatore, non avrebbe chiuso completamente la porta a eventuali offerte ritenute congrue.

Spalletti lo stima, il Napoli fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Luciano Spalletti avrebbe indicato Lobotka come uno dei profili ideali per rinforzare il centrocampo della Juventus. Il tecnico apprezzerebbe particolarmente le qualità del regista slovacco, considerato un elemento capace di garantire equilibrio, gestione del possesso e qualità nella costruzione del gioco. Dal canto suo, il Napoli non lo considera incedibile, ma sarebbe disposto a prendere in esame una possibile cessione soltanto davanti a una proposta economica importante. La valutazione fissata dal club azzurro si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta adeguata per uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Molto dipenderà dalle intenzioni della Juventus e dall'evoluzione del mercato, ma il nome di Lobotka potrebbe diventare uno dei temi più interessanti delle prossime settimane.