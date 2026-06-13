Napoli tifò contro l'Italia? Condò replica allo studio: "Non è vero! Fu una percezione…”

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Italia-Argentina 1990, Condò e Serena ricordano il clima del San Paolo di Napoli.

Nel corso di 'Calciomercato - l'Originale', il giornalista Paolo Condò è tornatao sulla semifinale a Napoli dei Mondiali Italia 90: "Non è vero che i tifosi del Napoli tifarono contro l'Italia al San Paolo nella sfida con l'Argentina di Maradona. La percezione che ho avuto io dalla tribuna stampa fu che mancò completamente il tifo contro gli avversari dell'Italia. Ovviamente nessuno tifava contro Maradona, che è una cosa diversa dal tifare contro l'Italia".

L'ex Nazionale ad Italia 90 Aldo Serena: "Noi abbiamo trovato un ambiente diverso da quello dell'Olimpico, perchè facevamo 50 km per andare allo stadio fra ali di folla con le bandiere tricolori. Un'ora e mezza prima della partita arrivevamo all'Olimpico e trovavamo uno stadio pieno di bandiere che ci incitava. Quindi era un ambiente ideale per far bene, in effetti lì non abbiamo subito mai gol e abbiamo sempre vinto. Eravamo spinti da un pubblico fantastico, a Napoli abbiamo trovato una situazione un po' diversa per via di Maradona".