Lukaku frena ogni affare del Chelsea: vuole solo il Napoli. Non andrà in altre squadre

In attesa si sblocchi la questione Osimhen, una cosa è certa: Romelu Lukaku vuole il Napoli. E solo il Napoli: il Chelsea spinge per trovare anche soluzioni alternative, vuole cautelarsi, non ha convocato l'attaccante per la tournée negli States e fa evidentemente il proprio gioco per evitare rischi o ritardi eccessivi legati alla situazione di Osimhen; ma Romelu non vuol sentir parlare d'altro. Per lui nel futuro, meglio ancora se molto prossimo, c'è Antonio Conte. Il suo guru. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.