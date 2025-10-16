"Lukaku ha fretta", Gazzetta: "C'è la data del possibile ritorno in campo"

vedi letture

Romelu Lukaku corre verso il recupero. Secondo La Gazzetta dello Sporto può rientrare a Napoli tra un mesetto. Ora è in Belgio per le cure. E il rientro in campo? Il quotidiano scrive: "A Riad C'è una data cerchiata in azzurro: 18 dicembre 2025, Riad, semifinale di Supercoppa con il Milan, che in genere gli dice bene, perché undici vittorie su quattordici partite si sentono e quei sette gol e due assist incidono sul morale.

Non è vietato essere superstiziosi, come avrebbe detto Eduardo «forse è da ignoranti ma non esserlo porta male». E quindi, dovendo ricominciare pur da qualche parte, meglio il "personalissimo" derby e in una competizione in cui l'adrenalina va bruciandosi rapidamente, quasi senza accorgersene. Il Napoli potrebbe inserirlo in lista in qualsiasi momento, togliendo un altro giocatore. E Romelu, in Arabia Saudita, vuole esserci", si legge.