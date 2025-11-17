Lunghe telefonate ADL-Conte in questi giorni: questo l'obiettivo

"C’è una missione in questo Napoli che deve fronteggiare una situazione insolita, dall’alto di un terzo posto a due punti dal primo in campionato e con la qualificazione ai play-off di Campions League che non è utopia: normalizzare". Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul clima in casa azzurra.

"E ciò vuol dire lasciare che il rientro di Conte appartenga alla naturale routine d’una squadra di calcio che riappare in sé dopo un week end di vacanza e riveda il proprio allenatore, reduce da uno sfogo inusuale, potente e possente: ci sarà, e come sempre, Giovanni Manna, il direttore sportivo, e non ha in agenda spostamenti irrituali Aurelio De Laurentiis. Perché De Laurentiis e Conte, Manna e Conte, hanno chiaramente dialogato a lungo, in telefonate inevitabilmente lunghe, necessarie per confrontarsi, e per analizzare le difficoltà di una squadra che ha smesso di segnare nelle ultime tre partite e dunque di vincere".