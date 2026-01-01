Podcast Dazn, Mancini: "2 scudetti in 3 anni grande segnale di ADL! E Conte sposta..."

Riccardo Mancini, giornalista e telecronista di Dazn, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Conte nel 2025 ha vinto due trofei, per lui parla la sua carriera in giro per l'Europa, anche al Chelsea e ora al Napoli. In generale vincere due scudetti in tre anni è un messaggio che tutta la dirigenza manda alle altre, poi subentra anche la figura di Conte. Ma oggi il Napoli è una favorita con costanza del nostro campionato. Non era scontato rivincere dopo la vittoria del 2023 con Spalletti".

"Che mercato mi aspetto? La sensazione è che in questa prima parte di stagione, tutte le big hanno riscontrato dei limiti, Napoli compreso. Anche per questo in vetta c'è grande equilibrio per i primi posti. Tutte hanno capito che c'è qualcosina da aggiustare. Il Napoli comunque starà attento a entrate e uscite, come fatto comunque già a giugno. Adesso però c'è questa limitazione non da poco. Conte, lo sappiamo, è molto esigente. Per quanto riguarda le altre, qualcosa sicuramente verrà fatto. Le italiane, però, non sono come le squadre di Premier. Quei colpi inglesi non credo ci saranno, non ci sono in estate, figuriamoci in inverno. Però, ripeto, qualcosa succederà".

"Hojlund? Ho fatto la telecronaca di Cremona. A Bergamo mi dava la sensazione di avere step da fare, soprattutto fisicamente. E ora, anche rispetto alle prime partite col Napoli, sta diventando il giocatore di Conte: ha ingaggiato con Baschirotto un lungo duello per novanta minuti. Non avevo mai visto il centrale della Cremonese così in difficoltà. Fisicamente è già cambiato. Gli anni in Premier, evidentemente, gli sono serviti anche da questo punto di vista".

"Gol del 2025 più belli? Allora, del Napoli ti posso dire che non si può andare a cercare un altro gol se non quello di Scott McTominay sia per la bellezza che per l'importanza. Poi dico anche quello di Neres in Supercoppa che è straordinario, però se devo fare un confronto tra la bellezza mi prendo McTominay e anche per l'importanza...pure lì non c'è molta partita quindi dico una cosa abbastanza scontata però credo che che siate d'accordo con me, McT assolutamente sì".