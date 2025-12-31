Ufficiale Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania: info e prezzi biglietti per il settore ospiti

vedi letture

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Inter-Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 2 gennaio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. In attesa delle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è riservato ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 10 gennaio 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti (Terzo anello blu): € 29,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: