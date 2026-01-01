Podcast Forgione: "A gennaio cederei Lucca per prendere un attaccante più pronto"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “È stato un anno decisamente positivo, uno di quelli che restano nella storia del Napoli. Le date 1987, 1990, 2023 e 2025 raccontano un percorso che finalmente si sta consolidando. Siamo sulla strada giusta per diventare ciò che Antonio Conte dice che ancora non siamo”.

Se dovessi scegliere tre uomini simbolo del 2025?

“Direi senza dubbio Scott McTominay, per continuità e peso specifico, poi Romelu Lukaku, decisivo per lo Scudetto, e infine Rasmus Højlund. È la rivelazione dell’anno: il presente e soprattutto il futuro del Napoli”.

Un’immagine che ti porti nel cuore?

“La vittoria a Bergamo contro l’Atalanta: lì abbiamo capito che il Napoli poteva vincere il campionato. E poi il gol di Billing contro l’Inter: senza quello, forse, la storia sarebbe stata diversa”.

Cosa serve al Napoli per avvicinarsi alle big storiche?

“Strutture. Un centro sportivo moderno e soprattutto uno stadio di proprietà da almeno 50-60 mila posti. Più vinci, più cresci: attrai sponsor, tifosi e ricavi. È l’unica strada”.

Che gara ti aspetti contro la Lazio?

“Una prova di maturità. La Supercoppa è stata un punto di svolta, non di arrivo. Ora serve continuità contro la Lazio di Maurizio Sarri”.

E sul mercato di gennaio?

“Dipenderà molto dalle condizioni di Lukaku. Serve cautela. Se arriva un’offerta giusta per Lucca, valuterei una cessione per inserire un attaccante pronto a dare subito una mano”.