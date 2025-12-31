Ultim'ora Goretzka apre al Napoli! Romano: "Idea per l'estate a zero, il club ci pensa"

Leon Goretzka, 30 anni, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca con contratto in scadenza nel 2026, è nel mirino del Napoli. Lo ha confermato anche il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "In tanti ci chiedono di Goretzka proposto al Napoli tramite intermediari. In questo momento il Bayern non ha voglia di farlo uscire a gennaio.

Le valutazioni eventualmente saranno rimandate all'estate. Goretzka è un nome su cui il Napoli ha registrato una possibilità e anche l'apertura del giocatore ma il club ci penserà per l'estate ma si aspetta comunque una concorrenza importante dall'estero. Prenderlo a zero a giugno non sarà facile ma il Napoli monitora la situazione. A gennaio il Napoli ha altre priorità".