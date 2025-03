Ma quale sorpresa? Billing l'aveva sempre fatto in carriera

Non c'è da stupirsi per il gol di Billing contro l'Inter. L'inserimento senza palla e le reti sono fattori della sua carriera, tratti distintivi del suo percorso. Il danese non è mai stato (solo) un centrocampista di muscoli e contenimento. Non inganni il fisico o l'altezza. Billing è sempre stato un discreto realizzatore, una sorta di attaccante aggiunto. Lo dicono i numeri: 31 gol totali in 201 partite con la maglia del Bournemouth.

Nella stagione 2022/23, l'anno della sua consacrazione, quella degli incroci con Conte, Billing segna sette gol (tra cui a Liverpool e Arsenal). Prima, in Championship, ha cominciato a dominare segnando come un attaccante (18 gol in due campionati). Dunque il gol è una specialità della casa. Infatti con l'Inter è sembrato tutto naturale: l'inserimento vincente, lo stop a seguire, il primo tiro e poi il secondo, quello vincente. Quello del pari.