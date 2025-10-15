Prima pagina

Il Mattino: "Maradona, il murale vietato"

Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio alla Nazionale italiana che ottiene la qualificazione aritmetica ai play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026: "L'Italia batte Israele 3-0 e blinda i playoff. A Udine 10mila al corteo, infiltrati tra i pro-Pal: scontri, feriti un agente e due giornalisti". A centro pagina il blitz anti-abusivi al Largo Maradona: "Maradona, il murale vietato. Il proprietario per ripicca chiude l'area". Di seguito la prima pagina integrale.